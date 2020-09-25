'Maviyemiş'ten 60 milyon lira gelir bekleniyor

"Maviyemiş-Likapa Eylem Planı" kapsamında, 5 yılda yaklaşık 2 bin 680 dekar maviyemiş sahası rehabilite edilerek üretimi artırıldı.

Yeni bir kazanç kapısı olan maviyemiş üretimini artırmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Maviyemiş-Likapa Eylem Planı" kapsamında rehabilite edilen alanlardan bu yıl 550 tonluk üretim ve 60 milyon lira gelir bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, ormanlardan odun dışında elde edilen çeşitli bitkilerin, ham ya da farklı kullanım alanlarına göre işlenerek iç piyasaya ve yurt dışına pazarlandığını bildirdi.

KARADENİZ'DE "LİKARBA" OLARAK TANINIYOR

Özellikle Karadeniz yöresinde "likarba" olarak bilinen ''maviyemiş'', yurt dışı pazarında en yaygın bitki türleri arasında gösteriliyor. Dünyada "blueberry" olarak tanınan maviyemişin yetiştiriciliği 1906 yılında ABD'de başlarken, bugün pek çok çeşidiyle üretimi devam ediyor.

Maviyemiş, Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Düzce, Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kırklareli, Bursa ve Balıkesir, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de Erzurum ve Ardahan floralarında yetiştiriliyor.

TAZE VE KURUTULMUŞ MEYVE OLARAK TÜKETİLİYOR

Taze veya kurutulmuş meyve halinde tüketilen meyve ayrıca, katkı maddesi olarak gıda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor, antioksidan özelliğiyle de son yıllarda popülerliği giderek artıyor.

Türkiye'de kültürü yapılan yüksek boylu çalı formundaki yaban mersini, alçak boylu çalı formundaki yaban mersini, alçak çatılı yaban mersini ve tavşan gözü yaban mersini çeşitleri bulunuyor.

Deniz seviyesinden 100 metre yükseklikten başlayıp 2 bin 200 metre yüksekliğe kadar yayılış gösteren maviyemiş, oldukça şiddetli soğuklara ve ekstrem sıcaklıklara dayanabiliyor.

GEÇEN YIL 443 TON MAVİYEMİŞ ÜRETİLDİ

Orman Genel Müdürlüğünün envanter ve faydalanma planları kayıtlarına göre, Türkiye ormanlarında 18 bin 700 hektar alanda 1700 ton faydalanılabilir maviyemiş potansiyeli bulunuyor.

2015- 2019 yıllarında uygulanan Maviyemiş-Likapa Eylem Planı kapsamında Artvin, Giresun, Trabzon orman bölge müdürlükleri kapsamındaki illerde 2 bin 680 dekar bozuk maviyemiş sahası rehabilite edilerek ülke ekonomisine kazandırıldı.

2015'te 533 dekar alanda 180 ton maviyemiş üretimi yapılırken, geçen yıl sonu itibarıyla 1055 dekar alanda 443 ton ürün elde edildi.

Üretilen maviyemişin ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 50 milyon lira oldu. Bu yıl da 550 ton maviyemiş üretilmesi ve 60 milyon lira gelir edilmesi bekleniyor.