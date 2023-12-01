Mayıs 2022'den sonra bir ilk! Bitcoin 38 bin 814 doları test etti

Bitcoin, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 2022 Mayıs'tan bu yana ilk kez 38 bin 800 dolar seviyesini test etti.
Bitcoin madenciliği sistemlerinin üretici şirketi Canaan’ın gün içerisinde hisseleri de yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.
Piyasada en fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, Londra’da yerel saatle 14.40 itibarıyla kazanımlarının bir kısmını kaybetti ve 38 bin 395 dolar seviyesine çekildi.
Bitcoin 38 bin 416 dolarda
Bitcoin, günün kapanışında 38 bin 416 dolardan işlem gördü.
Ethereum 2 bin 99 dolarda
Bitcoin'den sonra en fazla işlem gören ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise 2 bin 99 dolarda.
Para basımının artması, Bitcoin’in yükselişini destekledi
Bitcoin’deki yükselişi değerlendiren kripto para birimi uzmanı Noelle Acheson, özellikle 2024 yılında da gelişmiş piyasalarda para basımının artarak devam edeceğine ilişkin beklentilerin Bitcoin’in yükselişini desteklediğini belirtti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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