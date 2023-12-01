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Mayıs 2022'den sonra bir ilk! Bitcoin 38 bin 814 doları test etti

Mayıs 2022'den sonra bir ilk! Bitcoin 38 bin 814 doları test etti Kripto para birimi Bitcoin, 2022 yılının Mayıs ayından bu yana ilk kez 38 bin 800 dolar seviyesini gördükten sonra değer kaybederek 38 bin 395 dolara kadar geriledi.