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    Mayıs ayı enflasyon beklentileri belli oldu

    AA'nın Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında TÜFE'de yüzde 5,49 artış beklerken, yıllık enflasyonun ise 77,72'ye çıkacağını bekliyor.
    • 31.05.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 14:50
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    Mayıs ayı enflasyon beklentileri belli oldu

    Küresel ekonomide en önemli gündem enflasyon...

    Türkiye ekonomisi de bu problemle mücadele ediyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Aylık beklenti 5,49

    Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.

    Yıllık enflasyon beklentisi 77,72

    Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.

    Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,7'den yüzde 61,2'ye yükseldi.

    Mayıs ayı enflasyon beklentileri belli oldu #1


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