Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 43,8

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8 oldu.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50,5

İş gücü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile yüzde 50,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24,0, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 31,9 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24,0, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 31,9 oldu.

Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN YÜZDE 55,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 16,9'u tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 27,2 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12,4, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 43,8

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak yüzde 12,4 oldu.

İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 250 bin kişi artarak 3 milyon 942 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 43,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 246 bin kişi artarak 27 milyon 841 bin kişi oldu.

İş gücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 50,0 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 496 bin kişi artarak 31 milyon 783 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 15,6

Mayıs ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 27,9 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 15,6 oldu.