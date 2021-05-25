Mayıs ayı reel kesim güven endeksi 110,3 oldu

2021 yılı Mayıs ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 110,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı reel kesim güven endeksi verisini paylaştı.

2021 yılı Mayıs ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 110,3 seviyesinde gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 107,1 verisini gösterdi.

ANKET SORULARININ YAYILIMLARI

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.