Mayıs ayı sektörel güven endeksi açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında aylık bazda; hizmet sektöründe yüzde 1,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1 düşerken, inşaat sektöründe yüzde 3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan'daki 103,3'ten, mayısta yüzde 1,1 azalarak 102,2'ye geriledi.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 6,3 azalarak 96,7'ye, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,2 azalarak 100,9'a geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan'daki 103,3'ten, mayısta yüzde 1,1 azalarak 102,2'ye geriledi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 6,3 azalarak 96,7'ye, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,2 azalarak 100,9'a geriledi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVENİ DÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs'ta yüzde 2,1 azalarak 100,9'a geriledi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 13,6 azalarak 101'e geriledi.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 3,5 artarak 90,8'e, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 5,9 artarak 110,9'a yükseldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de aynı dönemde, 77,3'ten, yüzde 3 artarak 79,6'ya yükseldi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,5 azalarak 74,5'e gerilerken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 6,3 artarak 84,7'ye çıktı.

İnşaat sektöründe mayıs ayında girişimlerin yüzde 46,8'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 53,2'si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" nisandaki yüzde 28,7'den Mayıs'ta yüzde 24,27ye gerilerken, "talep yetersizliği" nisandaki yüzde 25,5'ten, mayısta yüzde 26,6'ya ve "diğer faktörler" nisandaki yüzde 23,9'dan, mayısta yüzde 30,1'e yükseldi.