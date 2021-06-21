Mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yayınlandı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 39,60, aylık yüzde 4,69 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yayınlandı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 39,60, aylık yüzde 4,69 ararken, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 39,61 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,90, imalatta yüzde 39,61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 37,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 30,25, enerjide yüzde 180,23, sermaye malında yüzde 28,86 artış olarak kayıtlara geçti.