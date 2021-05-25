Euro
10.3059
0.54%
Dolar
8.403
0.17%
Altın
509.14
0.35%
Borsa
1.454
0.13%
Bitcoin
328.468
4.91%
EXEN Coin
41.47
7.10%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Mayıs kapasite kullanım oranı açıklandı

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.05.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mayıs kapasite kullanım oranı açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı kapasite kullanım oranını yayınladı.

    MEVSİMSEL ETKİDEN ARINDIRILMIŞ KKO 75,2

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşirken, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), ise bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde oldu.

    KKO

    1.746 İŞ YERİDEN ALINAN VERİLER DEĞERLENDİRİLDİ

    2021 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.746 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

    KKO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir