Mehmet Fatih Kacır, sanayinin 21 yıldaki yükselişini gözler önüne serdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden sanayideki gelişmeleri aktararak, Türkiye'nin ihracatında artışa geçen verileri tek tek sıraladı.

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ensonhaber.com

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmayı "İşte üreten, rekabet gücüyle ihracat yapan Türkiye" başlığı ile paylaşarak, 21 yılda sanayinin geçirdiği aşamayı ve artan ivmeyi rakamlarla verdi.

Bakan Kacır, görüntüde 21 yılda Türkiye'nin eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada olduğu gibi sanayi ve teknolojide de asırlık kazanımlar elde ettiğini ve çağ atladığını bildirdi.

Kaçır, Türkiye'nin 36 milyar dolardan 254 milyar dolara çıkan ihracatının 240 milyar dolarının sanayi ürünlerinden oluştuğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Sanayide çalışan sayımız 3,9 milyondan 6,7 milyona yükseldi. Organize sanayi bölgelerimizin sayısı 192’den 353’e, OSB’lerde üretimde olan tesis sayısı 11 binden 58 bine çıktı.

"Türk özel sektörü devletimizle sırt sırta verdi"

Kacır, bu gelişmelerinin kaynağı için de şu sözleri kullandı:

Elbette bu muazzam atılım kendiliğinden olmadı. Türk özel sektörünün devletimizle sırt sırta vermesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın iş insanlarımızla birlikte adım atılmadık coğrafya, gidilmedik ülke bırakmaması Türkiye'ye bu ihracat başarısını getirdi.

Türkiye'nin sektörlere göre ihracatındaki 21 yılık gelişim

Bakan Kacır, paylaşımında 21 yılda gerçekleşen gelişmenin sektörlere göre geldiği noktayı şöyle aktardı: