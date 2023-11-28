Mehmet Fatih Kacır: Büyüme trendini sürdürmek için dijital dönüşüm önemli Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, katıldığı programda Türkiye'nin istikrarlı büyümesinin dijital dönüşümden geçtiğini belirtilen bir açıklamaya imza attı.

AA

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, burada yaptığı konuşmada, "Tam Bağımsız Türkiye" vizyonuyla, "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri istikametinde çalışmalarını sürdürdüklerinin ve bu çalışmalarla yeni teknolojileri geliştiren ülke olma ideallerine adım adım yaklaştıklarının altını çizdi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi bir ülke olması için sanayi ve teknoloji başta olmak üzere her sektörde daha fazla çalışıldığını belirtti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin istikrarlı büyüme trendini sürdürmek için dijital dönüşümün en önemli başlıklardan biri olduğunu aktardı.

"Düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik"

Düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan adım adım orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik. Bu doğrultuda paradigma değişimlerini yakalayan, çağın gereklerini karşılayan bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

Türkiye'nin istikrarlı büyüme trendini sürdürmek için dijital dönüşüm en önemli başlıklardan biri. Bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi bir Türkiye için sanayi ve teknoloji başta olmak üzere her sektörde daha fazla çalışıyoruz. Düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan adım adım orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik. Sanayi ve teknoloji gelişim yolculuğumuz devam ederken, istikrarlı büyüme trendimizi sürdürmemiz için dijital dönüşüm önemli kritik başlıklarımızdan.

5 kategoride 33 ödül verildi

Törende ayrıca deprem bölgesindeki kadınlar tarafından el emeğiyle yapılan ödüller, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak sahiplerine verildi. 5 kategoride 33 ödülün verildiği yarışmada, ödül almaya hak kazanan projeler iki aşamada belirlendi. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle bugüne kadar en çok başvuru yapan ve ödül alan 6 MESS üyesi şirkete İSG 100. yıl özel ödülü verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)