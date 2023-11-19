Mehmet Fatih Kacır: Eylül ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4 yükseldi Sanayi ve Teknolji Bakanı Kacır, sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak eylül ayı sanayi üretimi verisini aktardı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksinin yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin yüzde 4,2 arttığını bildirmişti.

Sanayi ve Teknolji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise paylaştığı mesajında eylül ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 4 yükseldiğini dile getirdi.

"Teknoloji odaklı sanayi yatırımları devam edecek"

Bakan Kacır mesajında şu değerlendirmeyi aktardı: