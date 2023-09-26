Mehmet Fatih Kacır: Global markaların yatırımlarında ülkemizi seçmesi tesadüf değil Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, gıda üretimi yapan yabancı bir yatırımcının yeni tesis açılışında konuşarak Türkiye'nin cazibesine değindi.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Lüleburgaz ilçesinde Danone Türkiye Medikal Beslenme Tesisi açılış töreninde, Danone'nin 500 milyon euroluk cirosu, 20 milyon dolarlık ihracatıyla da ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduğuna işaret etti.

Bakan Kacır, Türkiye'yi küresel rekabette teknoloji ve üretim üssü yapma hedefleri doğrultusunda yürüttükleri politikaların adım adım meyvelerini verdiğini söyledi.

Kacır, gıda sektöründe hizmet veren KOBİ'lere destek olunduğunu da örnek vererek ektardı.

450 milyon liralık yatırım

Danone'nin yaptığı yatırımlara bir yenisini daha eklemesini duyurmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

Danone 450 milyon liralık bu yatırım ile malnütrisyon (beslenme bozukluğu) tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlamış bulunuyor. Genel olarak aşırı yetersiz ya da dengesiz beslenme olarak tanımlanan malnütrisyon çocuklardan yetişkinlere milyonlarca insanı etkiliyor. Danone tarafından yapılan bu yatırım ile medikal beslenme ürünlerinin ülkemizde yerli üretimine önemli bir katkı sağlanmış olacak.

"Ürünler ihraç edilecek"

Yerli üretim ile iç pazardaki ihtiyaca cevap vermenin yanı sıra ülkemizde üretilen medikal beslenme portföyü İngiltere, Macaristan, Rusya, Slovakya ve Çekya gibi pek çok ülkeye ihraç edilecek. Önümüzdeki süreçte 30 milyon avroya ulaşacak olan bu yatırım ülkemizde cari açığın azaltılmasına da önemli katkılar sağlayacak. Tesiste kullanılan ham maddelerin yerlileştirilmesi için yürütülen projeler yıllık 5 milyon euroluk iş hacmi oluşturacak. Medikal beslenme üretim tesisinin kurulmasında emeği geçen ve bugün bu etkinliğin gerçekleşmesinde görev alan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

"Global markaların, ünlü şirketlerin yatırımlarında ülkemizi seçmesi asla bir tesadüf değil"

Türkiye'nin gücüne inanan ve potansiyelini gören sayısız yerli ve yabancı yatırımcının ülkeye yatırımlarını sürdürdüğünü anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin sadece bugününe değil geleceğine de yatırım yapan şirketlere her geçen gün bir yenisinin ekleniyor olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Global markaların, ünlü şirketlerin yatırımlarında ülkemizi seçmesi asla bir tesadüf değil. Bu başarı yıllar içerisinde oluşturduğumuz cazip yatırım koşulları sayesinde mümkün oluyor. Ülkemiz güçlü sanayi altyapısı, teknolojik yetkinlikleri, nitelikli iş gücü, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumu ve yatırımcı dostu teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımcıları cezbediyor.

"Ekonomi büyümeye devam ediyor"

Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde büyümesini sürdürdüğünü aktaran Kacır, bu yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin yüzde 3,8 büyüdüğünü hatırlattı.

"OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke"

Türkiye'nin 2023 yılının ikinci çeyreğinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, şöyle devam etti:

G-20 ülkeleri arasında da üçüncü sıradaydık. Geçtiğimiz yıl 254 milyar dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin rekoruna hep birlikte imza attık. İklim değişiklikleri, küresel göç ve bölgesel savaşların, gıda krizinin tetiklediği bu dönemde stratejik önemi her geçen gün artan gıda sanayimiz 22 milyar dolar ile ihracatımızda çok önemli bir paya sahip. Ülkemizin gıda arz güvenliğini tesis etmek ve bereketli topraklarımızdan elde ettiğimiz ürünleri katma değere dönüştürmek için bizler de gıda sektörüne desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda bu sektöre yönelik birçok adım attık, atmaya devam ediyoruz.

"Bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 4 bin 800 yatırıma teşvik belgesi düzenledik"

Burada bulunduğumuz fabrika ve tesis teşviklerimizden yararlanan yatırımlardan sadece biri. Bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 4 bin 800 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 285 milyar lira sabit yatırımla 140 bin kişiye istihdam olanağı sağladık. Ayrıca gıda sektöründe TÜBİTAK'la son 5 yılda 848 projeye ve 1.000'den fazla kişiye yaklaşık 850 milyon lira destek verdik. Kalkınma ajanslarımızla yürüttüğümüz 310 projeye 2 milyar 600 milyon liralık kaynak sağladık. 5,5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk. Organize sanayi bölgelerimizden 195'inde gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriliyor ve bu sektörde yaklaşık 175 bin kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Yine organize sanayi bölgelerimiz içerisinde 11 gıda ihtisas OSB yer alıyor.

"Yatırım yapan herkes kazanıyor"

Türkiye'ye yerli-yabancı, yatırım yapan herkesin kazançlı çıktığını belirten Kacır, şöyle konuştu:

Danone de Türkiye'ye duyduğu güvenle gıda sektörünün yanı sıra medikal beslenme kategorisinde de bu coğrafyaya yatırım yapmayı seçti. Büyümeye devam edecek. Ülkemiz de yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde kalkınma yolculuğunu sürdürecek.

"57 Ar-Ge merkezi var"

Türkiye'de gıda sanayinde faaliyet gösteren, aralarında Danone'nin AR-GE merkezinin de olduğu 57 Ar-Ge merkezinin bulunduğunu aktaran Bakan Kacır, TEKNOPARK'larda, gıda ve tarım teknolojileri ile medikal sektöründe 612 firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

"Gıda sektöründe hizmet veren KOBİ'lere de destek oluyoruz"

TÜBİTAK'la her alanda olduğu gibi gıda alanında da Türkiye'de AR-GE odaklı yaklaşımları ve projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Kacır, şöyle sürdürdü:

TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye'nin en büyük gıda AR-GE ve inovasyon projesi İNNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu'nu kurduk. Gıda İnovasyon Merkezi'mizi gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik. İNNOFOOD Projesi'yle gıda sektöründe hizmet veren KOBİ'lere de destek oluyoruz.

"Tüm bu adımlarımız teknoloji geliştirme altyapımız ile bütünleşecek"

Tüm bu adımlarımızla birlikte ülkemizden yeni teknolojik gıda girişimlerinin yeşermesi, gıda sanayimizin mevcut üretim kabiliyetlerini, teknoloji geliştirme altyapımız ile bütünleştirerek gıdada yüksek teknoloji odaklı üretimin adresi olmayı hedefliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)