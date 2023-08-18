Mehmet Fatih Kacır, Hindistan'da Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini anlattı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hindistan'da katıldığı G20 Dijital Ekonomi Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye'nin son yıllarda ekosistem konusunda geçirdiği aşamalara ait bilgi verdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hindistan'da düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kacır, burada gerçekleştirilen "Dijital İnovasyon İttifakı Paneli"nde Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda kaydettiği ilerlemelere ilişkin bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, G20 Dijital Ekonomi Bakanlar Toplantısı, 2023 dönem başkanı Hindistan'ın ev sahipliğinde 18-19 Ağustos tarihlerinde Bangalore şehrinde düzenleniyor.

Türkiye'deki fırsatlar ve ülkenin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda gösterdiği ilerlemelere ilişkin bilgilendirme

Kacır, program kapsamında G20 üyesi ülkelerin önde gelen start-up'larını ve yatırımcılarını bir araya getiren panelde, Türkiye'deki fırsatlar ve ülkenin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda gösterdiği ilerlemelere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Hindistan'daki panelin gündemi yoğun geçti

Türkiye'nin sağlık, eğitim, finansal teknolojiler, döngüsel ekonomi alanında önde gelen ve Dijital İnovasyon İttifakı'na katılan "Güvenli Dijital Altyapı: Techsign", "Tarım Teknolojileri: Move On", "Eğitim Teknolojileri: Düşyeri", "Finansal Teknolojiler: Macellan", "Sağlık Teknolojileri: Kuartismed" ve "Döngüsel Ekonomi: Nivago" start-up'larıyla da görüşen Kacır'a, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik etti.