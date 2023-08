Mehmet Fatih Kacır: Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, sanayimizi yeniden ayağa kaldıracağız

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Deprem Bölgesi Yatırımları Fırat Kalkınma Ajansı İmza Töreni'nde konuştu.

Bakanı Kacır, törende yaptığı konuşmada, kalkınma ve istihdamı sağlayarak, sanayinin yeniden ayağa kaldırılacağına vurgu yaptı.

Bakan Kacır, KOBİ'lerin tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya'nın kalkınmasında da can damarı olarak görüldüğünü belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamındaki projelerin imza töreninde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Malatya'nın yakın zamanda çok ağır bir sınavdan geçtiğini belirten Kacır, 6 Şubat'ta 11 şehri ağır bir yıkıma uğratan deprem felaketinden en fazla etkilenen illerin arasında yer aldığını aktardı.

Asrın felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde felaketin yaralarını sarmak için devletin bütün imkanlarını seferber ederek harekete geçtiklerini hatırlatan Kacır, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmek için durmadan dinlenmeden çalışacaklarını ifade etti.

Bakan Kacır, şehirlerin kimlikleriyle yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

Malatya'nın da kendine has kimliği, tarihi dokusu, en önemlisi de bu kadim şehri ile hemhal olmuş insanı için ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye devam edeceğiz. Tabii, Malatya için ne yapsak az olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, şehrimizi her yönüyle eskisinden daha güçlü hale getirmek, buranın ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu çalışmaları yerinde görmek, depremzedelerimizin, esnafımızın, sanayicilerimizin dertlerini dinleyebilmek, onların bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına Hatay'a ziyaretimiz oldu. Orada da ifade ettiğim üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürecek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.