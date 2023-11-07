Mehmet Fatih Kacır, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sanayi ve teknoloji bütçesini paylaştı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaparak, yapılan yatırımları ve yapılması planlananları sıraladı.

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AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Kacır, yaptığı sunumda, kritik teknolojilerde bağımsızlık, katma değerli üretim ve yüksek teknoloji ihracatını artırma, nitelikli istihdamı sağlama ve topyekün kalkınma hedefleriyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Kacır, pek çok konu hakkındaki gelişmelerin aktarıldığı paylaşımında 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezini 2024'te Türkiye'ye kurulacağını da bildirdi.

Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin 12 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürdüğünü paylaşarak, salgından bu yana 3 yılda dünya ekonomisinin yüzde 7 büyürken Türkiye ekonomisinin yüzde 20 büyüme kaydettiğini ifade etti.

Yıllık 254 milyar dolarlık ihracatın 240 milyar dolarının sanayi ürünlerinden oluştuğunu vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

İmalat sanayimiz, kalkınmamızın lokomotifi olmayı sürdürüyor. 21 yılda 101'e yükselen teknoloji geliştirme bölgeleri, desteklediğimiz 1.295 AR-GE ve 325 tasarım merkezi ile ülkemizde teknoloji seviyesi yüksek üretim kapasitesi inşa ettik. Bu yatırımlar neticesinde son 5 yılda imalat sanayinde yüksek teknoloji üretimi yüzde 58 büyüdü. Araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi son 21 yılda küresel bir üretim üssü haline getirdik.

"Savunma ve havacılık ihracatımız 17 kat arttı"

Kacır, Türkiye'nin ticari araç üretiminde Avrupa'nın lideri olduğunu ve otomotiv ihracatının 13 kat artarak 31,5 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. Türkiye'nin, askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara olduğuna dikkati çeken Kacır, bu konuda şöyle konuştu:

Savunma ve havacılık ihracatımız 17 kat arttı, 4,4 milyar dolara yükseldi. Beyaz eşya üretiminde Avrupa lideriyiz. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da lideriz, dünyada dördüncüyüz. Çimento ve seramik sağlık gereçleri üretiminde Avrupa birincisiyiz. Türkiye Yüzyılı'nda, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, ülkemizi küresel düzeyde ileri teknoloji üretim merkezi haline getirecek, bilgi temelli dijital ekonomiyi büyütecek, yenilikçi ve girişimci insan kaynağımızı güçlendireceğiz.

"Deprem sonrasında tüm imkanlar deprem bölgesine seferber edildi"

Kacır, 6 Şubat depremlerinin ardından tüm imkanları deprem bölgesi için seferber ettiklerini anlatarak, bölge sanayisinin kaybının 8 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi. Deprem bölgesinin yeniden inşası için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kacır, bu çalışmaları şöyle özetledi:

Depremden etkilenen 65 ilçede gerçekleştirilecek yatırımları, en üst seviyedeki yatırım teşvikleriyle destekliyoruz. Deprem öncesinde teşvik belgesi düzenlenen fakat yatırımına devam edemeyecek yatırımcıları mağdur etmemek için 1.222 yatırımı tamamlanmış saydık. Devam eden 5 bin 962 yatırıma ilişkin teşvik belgesi sürelerini 3 yıl uzattık. Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için 11 ilde yaklaşık 26 milyar lira tutarında 49 yatırım projesini sürdürüyoruz.

124 projeye 1,36 milyar lira kaynak

Kacır, deprem bölgesindeki işletmelere destek sağladıklarını, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri eliyle 124 projeye 1,36 milyar lira kaynak aktardıklarını vurguladı.

Öğrencilere burs

TÜBİTAK'ın imkanlarını afet bölgesi için harekete geçirdiklerini belirten Kacır, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

Depremden etkilenen illerdeki araştırmacılarımızın 79, firmalarımızın 20 AR-GE projesini destekledik. 2 bin 500'e yakın öğrencimize ve araştırmacımıza burs sağladık.

AR-GE'ye 11,3 milyar dolarlık kaynak

Kacır, inşa ettikleri AR-GE ve yenilik ekosistemiyle Türkiye artık teknolojide paradigma değişiminin seyircisi değil öncüsü olduğunu dile getirerek, 2002'de Türkiye'nin toplam AR-GE harcamalarının 1 milyar 212 milyon dolar olduğunu anımsattı. Gelinen noktada AR-GE'ye yılda 11,3 milyar dolar kaynak ayırdıklarını bildiren Kacır, şöyle konuştu:

Özel sektörün AR-GE harcamalarındaki payı yüzde 29'dan yüzde 61'e yükseldi. Aynı dönemde tam zaman eş değer AR-GE personeli sayımız 29 binden 222 bine çıktı. İlk defa bizim dönemimizde firmaların AR-GE ve tasarım merkezlerine destek sağladık. AR-GE ve tasarım merkezlerimizdeki proje sayısı 87 bini aştı. Önümüzdeki dönemde teşviklerimizden büyük ölçekte yararlanan AR-GE merkezlerinin stratejik alanlarda AR-GE faaliyetleri yürütmeye odaklanmasını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştireceğiz.

Teknoparklarda üretilen projeler

Kacır, 60 ile yayılan teknoparklarda 9 bin 800'den fazla firmanın teknoloji ve yenilik odaklı 69 binden fazla projeye imza attığına dikkati çekerek, milyar dolar değerlemeyi aşan 7 Türk teknoloji girişiminin 6'sının AR-GE teşvikleriyle başarıya ulaştığını söyledi.

Doğuştan elektrikli, yerli ve milli akıllı otomobil Togg'un artık yollarda olduğunu işaret eden Kacır, şöyle konuştu:

Yıl sonuna kadar teslimatı tamamlanması planlanan 20 bin araç için gerçekleşen 177 bin 467 araçlık talep, milletimizin yerli ve milli otomobil markasına hasret ve güveninin önemli bir göstergesi. Bugüne kadar 9 binden fazla araç teslim edildi. Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü elektrikli araçlarda da sürdürmesi için ülkemizde batarya üretim kapasitesini artırmak zorundayız. Bu doğrultuda yaklaşık 35 gigawatt saat kapasite hedefiyle gerçekleşecek araç batarya üretim tesisi yatırımlarına teşvik verdik.

Bakan Kacır'ın konuşmasında öne çıkanlar:

Çip tasarımı ve üretiminde ülkemizin yetkinliklerini artırıyoruz.

81 şehirde 10 bin 100 halka açık şarj bağlantısına ulaşıldı.

Türkiye elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa'da birinci.

Teknolojik ürünlerin en kritik bileşeni çip tasarımı ve üretiminde ülkemizin yetkinliklerini artırıyoruz.

Sanayimizin yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracağız.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji odaklı 65,9 milyar liralık yatırım tutarında 185 proje ile cari açığın kapanmasına yılda 7 milyar dolar katkı sağlanacak.

Sanayileşme İcra Komitesi'nin alacağı tedbirlerle yerlileşmeyi ve teknoloji kazanımını, kamu alımlarının odağına yerleştirecek.

Lider teknoloji girişimlerini destekleyeceğiz.

Bugüne kadar kalkınma ajanslarıyla 25 bin 591 projeye 42,2 milyar liralık destek sağladıklarını bildiren Kacır, bölge kalkınma idareleri aracılığıyla son 10 yılda 5 bin 890 projeye 20,5 milyar liralık kaynak aktardıklarını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde dijital ve yeşil dönüşüm desteklerini daha da kuvvetlendireceğiz.

Dünya Bankası işbirliğiyle 450 milyon dolar bütçeli Yeşil Sanayi Projesi'nde, KOBİ'ler başta olmak üzere imalatçıların AR-GE ve yatırım faaliyetlerini destekleyeceklerini belirtti.

Teknoloji girişimlerinin sayısını artıracak Turcorn100 programını başlatıldı.

Bu yıl 33 bin bilim insanı ve öğrenciye TÜBİTAK eliyle 2,3 milyar lira destek sağlandı.

5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezini 2024'te ülkemizde kuracağız.

Bilim merkezi sayısı 19'a çıkartılacak, yıl sonuna kadar 7 bilim merkezini daha hizmete açılacak.

AR-GE programı Ufuk Avrupa kapsamında, 405 projede 233 milyon euroluk fonu Türkiye'ye kazandırıldı.

İthal ürünleri yerlileştirmeye yönelik 104 KOBİ projesi desteklendi.

Bu yılın 10 ayında 4 bin hazır ambalajlı ürün, üreticisinde denetlendirildi.

Yılbaşından bu yana 61 işletmeye 5,2 milyar lira destek sağlandı.

Yerli tasarım başvurularında Avrupa birinciliğine yükselindi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE uzaya fırlattıldı.

Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzaydaki yetkinliklerinin artırıldı.

Patent başvuruları arttı. Türkiye'de 2002'den bu yana, bir yılda gerçekleşen yerli patent başvurularının sayısı 414'ten 9 bin 9'a, yerli patent tescilleri sayısı ise 73'ten 3 bin 407'ye yükseldi.

Türkçe'nin en kapsamlı sosyal bilimler, mühendislik, doğa bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri terimleri sözlüklerini güncellendi.

Bu yıl laboratuvarlarda 70 binden fazla test ve kalibrasyon hizmeti gerçekleştirildi.

TSE Ankara Kalite Kampüsü inşaatı büyük oranda tamamlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)