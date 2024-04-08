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Mehmet Fatih Kacır: Sanayi üretimi son iki yılın en yüksek seviyesinde

Mehmet Fatih Kacır: Sanayi üretimi son iki yılın en yüksek seviyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün TÜİK'in açıkladığı şubat ayı sanayi verisini bir mesaj yayınlayarak değerlendirdi.