Mehmet Fatih Kacır: Sanayi üretimi son iki yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün şubat ayına ait sanayi üretim verisini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'de sanayi üretim endeksi şubatta aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 11,5 yükseldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ediyor. Sanayi üretim endeksi şubat ayında yüzde 3,2 yükseldi, yıllık bazda yüzde 11,5 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
"En hızlı yükseliş yüksek teknoloji üretiminde"
En hızlı yükseliş yıllık yüzde 38,5 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Katma değerli üretimi odağına alan Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda sanayimizi büyütmekte, ülkemizi müreffeh yarınlara taşımakta kararlıyız.
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