Mehmet Fatih Kacır: Sanayiye 3 yılda 300 milyar lira limit tahsis edilecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kocaeli'de katıldığı programda OSB yöneticileri ile bir araya gelerek Türkiye ekonomisinin sanayicilere sağladığı olanakları gündeme getirdi.

AA

Bilişim Vadisi'nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Ödül Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son yıllarda dünyanın çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçtiğini, salgınlarla, savaşlarla, ekonomik ve jeopolitik krizlerle küresel dengelerin yeniden şekillendiğini söyledi.

Bakan Kacır, burada gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye'nin artık küresel bir üretim ve teknoloji üssü olduğunu dile getirdi.

Bakan Kacır, toplantıda şu değerlendimede bulundu:

3 yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan yatırım taahhütlü avans kredisi programı Türk sanayimize hayırlı uğurlu olsun. OSB’lerimizin yalnızca üretimin değil, yenilikçi teknolojileri geliştirmenin de adresi olması büyük önem taşıyor. 450 milyon dolar bütçeli bir programı hayata geçiriyor ve yeşil sanayi projesini başlatıyoruz.

"Türkiye Yeşil OSB Projesi" başlatıldı

Kacır, yakın zamanda Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemini devreye aldıklarını, mevcut durumda 16 OSB'nin uygunluk değerlendirme süreci kapsamında TSE tarafından denetlendiğini, aynı zamanda OSB'lerin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli "Türkiye Yeşil OSB Projesi"ni başlattıklarını ifade etti.

3 yılı geri ödemesiz 13 yıl vadeli finansman

OSB'lerde yeşil ve teknolojik çözümler içeren projeleri, 3 yılı geri ödemesiz 13 yıl vadeli finansman mekanizmalarıyla desteklediklerini belirten Kacır, program kapsamında 40 OSB'ye toplam 52 yeşil yatırım projesi için finansman desteği sunduklarını kaydetti.

"YTAK programı da Türk sanayimize hayırlı olsun"

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında büyümeye, kalkınma yolculuğuna devam ettiğinin altını çizen Kacır, şöyle konuştu:

Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakmakta olduğumuz bu yıl, yeni bir geleceğin kapısını birlikte aralıyoruz. Katma değerli üretimle kalkınan Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz. Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere üç yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı da Türk sanayimize hayırlı olsun. Program; yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak. Türkiye'mizin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)