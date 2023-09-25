Mehmet Fatih Kacır: Yakında uzay topluluğuna biz de katılacağız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 34. Uluslararası Gezegen Kongresi’ne açılış törenine katılarak, Türkiye'de yürüten uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA

70’e yakın astronot ve kozmonotla ülkemizin ilk kez ev sahipliği yaptığı 34. Uluslararası Gezegen Kongresi’nde Bursa’da düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzay Kaşifleri Derneği'nin (Association of Space Explorers- ASE) düzenlediği Planetary Congress etkinliğinin açılış törenine katıldı.

Bakan Kacır, Bursa'da yapılan törende yaptığı konuşmada TEKNOFEST özelinde yapılan çalışmaları anlatarak uzay geliştirme bölgesinin önümüzdeki dönemlerde Ankara'da kurulacağını açıkladı.

Kacır, toplantıda bugün olarak milli altyapısı ve yetişmiş insan kaynağıyla Türkiye'nin uzayın barışçıl ve adil kullanımına katkı sunmaya haz olunduğunu belirterek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonuyla uzay alanındaki yetkinliklerimizi çok daha ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz.

"Yakında uzay topluluğuna biz de katılacağız"

Bakan Kacır, toplantının ardından yayınladığı mesajında Türkiye'deki uzay çalışmalarını geçmişine dair bilgi vererek, şu değerlendirmeyi aktardı:

Bugüne dek 44 ülke vatandaşlarını uzaya gönderdi. Bu topluluğa biz de yakında katılacağız. İlk Türk Uzay Yolcularımız Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever yakın zamanda eğitimlerini tamamlayarak ülkemiz için ilk adımı atacaklar.

"13 farklı alanda bilimsel deneyler gerçekleştirecek"

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak Uzay Yolcumuz, tıptan malzeme bilimine 13 farklı alanda bilimsel deneyler gerçekleştirecek.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz bu vizyon ve Milli Uzay Programındaki tüm projelerimiz aslında tarihimizden aldığımız özgüvenin bir yansıması.

"Ferganî'nin, henüz 9. yüzyılda gezegenlerin büyüklüklerini hesapladı"

Dünyanın ilk gökbilimcilerinden olan Ferganî'nin, henüz 9. yüzyılda gezegenlerin büyüklükleri ile birbirine olan uzaklıklarını hassasiyetle hesapladığına değinin Kacır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Güneş'in de bir yörüngesinin bulunduğunu ve kendi etrafında döndüğünü keşfetti aynı yüzyılda, Cebir ilminin kurucusu, kitapları 16. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde temel matematik ders kitabı olarak okutulan Harezmi, Güneş'in, Ay'ın ve o dönemde bilinen beş gezegenin hareketlerini gösteren eserler ortaya koydu.

Sibernetiğin ve robotiğin fikir babası Cezeri’nin yıldız ve gezegenlerin hareketleriyle ilgili gözlemleri, mühendisliğe ve bilimsel çalışmalara temel oluşturdu.

Gök cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini doğru bir şekilde gösteren Uluğ Bey’in 'Zic-i Uluğ Bey (Uluğ Bey'in Astronomi Cetvelleri)' eseri, teleskobun icadına kadar bilim insanları tarafından 'konumsal astronominin temel kitabı' olarak kullanıldı.

Ali Kuşçu ise 15. yüzyılda Ay’ın haritasını çıkarmayı başaran ilk bilim insanımız olarak tarihe geçti. Ali Kuşçu’nun 'Yıldız Haritaları', Kristof Kolomb'a Amerika kıtasının keşfinde yardımcı oldu.

"Medeniyetimize yeni bir soluk kazandırarak"

Bakan Kacır, mesajlarını şimdi, yüzyıllar sonra insanlık ailesinin ortak birikimine yeniden daha güçlü katkılar sunmayı hedeflendiğini aktararak, "Medeniyetimize yeni bir soluk, yeni bir nefes kazandırarak…" şeklinde sonlandırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)