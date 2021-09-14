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    Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir arada

    Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileri, bugün Ticaret Bakanı Muş ile kahvaltılı bir toplantıda buluşup ekonomik ilişkileri değerlendirdi.
    • AA
    • 14.09.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 16:31
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    Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir arada

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle, Ticaret Bakanlığı'nda çalışma kahvaltısı gerçekleştirerek ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

    MEHMET MUŞ, TOPLANTIYI TWITTER'DAN DUYURDU

    Muş, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda, "Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldik. Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

    Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir arada #1

    36 ÜLKENİN ANKARA BÜYÜKELÇİLERİ BİR ARADA

    Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, toplantıya, 36 Afrika ülkesinin Ankara büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri katıldı.

    Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir arada #2

    "SALGINA RAĞMEN TİCARET HACMİ 25 MİLYAR DOLARI AŞTI"

    Toplantıda, Bakan Muş tarafından, 2003 yılında 5 milyar 400 milyon dolar olan Türkiye-Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştığı bildirildi.

    Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir arada #3

    "TÜRKİYE'NİN 43 AFRİKA ÜLKESİNDE BÜYÜKELÇİLİĞİ VAR"

    Türkiye'nin 43 Afrika ülkesinde büyükelçiliği, 26 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliği bulunduğuna işaret eden Muş, Türk Hava Yolları'nın da uçuşlarıyla Afrika'nın Türkiye ve ayrıca üçüncü ülkeler arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirdiğini aktardı.

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