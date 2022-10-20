Mehmet Muş: Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaretimiz 5 milyar dolara çıkacak

Mehmet Muş: Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaretimiz 5 milyar dolara çıkacak

Ticaret Bakanı Muş, TOBB'un toplantısında yaptığı konuşmasında ekonomide küresel gelişmeleri sıralayarak, ikili ticaretin yıl sonu için 5 milyon dolara ulaşacağı hedefini ortaya koydu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu'na katıldı.

Bakan Muş, toplantıdaki konuşmasında, pandemi döneminde günümüze ticarette yaşanan gelişmeleri aktararak, Türkiye-Çek Cumhuriyeti ticaretindeki hedeflerini aktardı.

"Türkiye-Çek Cumhuriyeti ticareti 2022'de 4,3 milyar dolara ulaştı"

Muş, konu ile ilgili olarak Çek Cumhuriyeti ile bu yıl ikili ticaretin 4,3 milyar dolara çıktığını ve yıl sonunda bu rakamın 5 milyon dolara çıkacağına inandıklarını vurguladı.





"Gittikçe güçlenen bir ülke"

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve iş birliğinin somut projeler üzerinden geliştirilmesi gündeme getirildi. Çek yetkilileri, Türkiye için "Gittikçe güçlenen bir ülke" tanımlamasında bulundu.

Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu çalışmaları devam edecek.

Mehmet Muş: Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaretimiz 5 milyar dolara çıkacak VİDEO









