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    Mehmet Muş: Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaretimiz 5 milyar dolara çıkacak

    Ticaret Bakanı Muş, TOBB'un toplantısında yaptığı konuşmasında ekonomide küresel gelişmeleri sıralayarak, ikili ticaretin yıl sonu için 5 milyon dolara ulaşacağı hedefini ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:16
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    Mehmet Muş: Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaretimiz 5 milyar dolara çıkacak

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu'na katıldı.

    Bakan Muş, toplantıdaki konuşmasında, pandemi döneminde günümüze ticarette yaşanan gelişmeleri aktararak, Türkiye-Çek Cumhuriyeti ticaretindeki hedeflerini aktardı.

    "Türkiye-Çek Cumhuriyeti ticareti 2022'de 4,3 milyar dolara ulaştı"

    Muş, konu ile ilgili olarak Çek Cumhuriyeti ile bu yıl ikili ticaretin 4,3 milyar dolara çıktığını ve yıl sonunda bu rakamın 5 milyon dolara çıkacağına inandıklarını vurguladı.

    Mehmet Muş: Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaretimiz 5 milyar dolara çıkacak #1

    "Gittikçe güçlenen bir ülke"

    Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve iş birliğinin somut projeler üzerinden geliştirilmesi gündeme getirildi. Çek yetkilileri, Türkiye için "Gittikçe güçlenen bir ülke" tanımlamasında bulundu.

    Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu çalışmaları devam edecek.

    Mehmet Muş: Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaretimiz 5 milyar dolara çıkacak VİDEO


    Mehmet Muş: Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaretimiz 5 milyar dolara çıkacak #2

    Mehmet Muş: Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaretimiz 5 milyar dolara çıkacak #3


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