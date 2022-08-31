Mehmet Muş: İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı verdi

Ticaret Bakanı Muş, yüzde 7,6'lık ikinci çeyrek büyüme rakamını değerlendirerek, ihracatın büyümeye 3,87 puan katkı verdiğini ve büyümenin yarısının mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yüzde 7,6'lık ikinci çeyrek büyüme rakamını Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak değerlendirerek, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır." dedi.

"Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklandı"

Türkiye'nin, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Muş, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.