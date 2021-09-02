Ticaret Bakanı Muş, "2021 Yılı Ağustos Ayı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı"nda ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği "2021 Yılı Ağustos Ayı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı"nda ağustos ayı dış ticaret rakamlarını paylaştı.

Ağustos ihracatı 18 milyar 900 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaşıldı. 12 aylık ihracatta da 207 milyar 500 milyon dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırıldı.

"YENİ BİR CUMHURİET TARİHİ REKORU KIRDIK"

Bakan Muş toplantıdaki konuşmasında, "Son 12 aylık ihracat değerimizle 207 milyar 500 milyon dolar ile yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık." dedi.

“YIL SONUNDA İHRACAT 210 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK”

Bakan Muş "Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140 milyar 200 milyon dolar oldu. Yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına inancımız tam. İhracattaki güçlü ivmeyle pandemi öncesi performansı geride bıraktık. Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 15,1 puan artışla yüzde 81,5 oldu." dedi.

AĞUSTOSTA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AYLIK DEĞERİ ELDE EDİLDİ

Türkiye ekonomisi, ağustos ayında 18 milyar 900 milyon dolar ihracat ile tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı.

Mehmet Muş: İhracatta yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık ViDEO

GEÇİÇİ DIŞ TİCARET VERİLERİNE GÖRE YÜZDE 52'LİK ARTIŞ YAŞANDI

Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre ağustosta ihracat, yıllık bazda yüzde 52 artarak 18 milyar 900 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.

Bu yılın ilk 8 ayında toplam ihracat ise yüzde 37 artarak 140 milyar 200 milyon dolara ulaştı.

İTHALATIN İHRACATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 81,5

Bakan Muş ihracattaki güçlü ivmeyle pandemi öncesi performansı geride bırakıldığını aktararak, "Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 15,1 puan artışla yüzde 81,5 oldu." bilgisini paylaştı.

“FİYATLARI MANİPÜLE EDENLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuşmasının başında Türkiye ekonomisinin dün açıklanan büyüme verisini hatırlatarak gündemi değerlendirdi. Afganistan’da yaşanan karışıklıktan kaynaklanan göç sorununun ana sorumluları tarafından çözülmesi gerektiğini belirterek, “Fiyatları manipüle edenlere müsaade etmeyeceğiz. İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık." şeklinde bilgileri de sıraladı.

İHRACATIN BÜYÜMEYE ETKİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan ikinci çeyrek öneminde Türkiye ekonomisinin yüzde 21,7 oranında büyüdüğünü açıklamıştı. Bu büyümede mal ve hizmet ihracatının katkısı vurgulanmıştı. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 10,8 puan olara kaydedildi. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkı olarak kayıtlara geçti. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşti.

Bugün açıklanan ağustos ayı dış ticaret rakamları da ihracatın büyümeye pozitif etkisini ortaya koydu.