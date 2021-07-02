Mehmet Muş: İlk 6 ayda ihracat yüzde 40 arttı

Bakan Muş, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştıklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılı Haziran ayı dış ticaret değerlendirme toplantısında konuştu.

İhracat rakamlarını paylaşan Muş, "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu." dedi.

Muş, aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştıklarını kaydetti.

İHRACAT RAKAMLARI

Bakan Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi.

Gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına ulaşıldı." diye konuştu.