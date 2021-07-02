Euro
10.3124
0.21%
Dolar
8.7168
0.77%
Altın
499.58
1.1%
Borsa
1.373
0.05%
Bitcoin
288.007
-0.80%
EXEN Coin
29.66
1.50%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Mehmet Muş: İlk 6 ayda ihracat yüzde 40 arttı

    Bakan Muş, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştıklarını söyledi.
    • AA
    • 02.07.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Muş: İlk 6 ayda ihracat yüzde 40 arttı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılı Haziran ayı dış ticaret değerlendirme toplantısında konuştu.

    İhracat rakamlarını paylaşan Muş, "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu." dedi.

    Muş, aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştıklarını kaydetti.

    İHRACAT RAKAMLARI

    Bakan Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi.

    Gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına ulaşıldı." diye konuştu.

    Mehmet Muş: İlk 6 ayda ihracat yüzde 40 arttı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir