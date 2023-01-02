Mehmet Muş: Tarih yazmaya devam edeceğiz

Aralık ayı ve 2022 yılına ait dış ticaret rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni bir rekorla açıkladı. Toplantıda konuşan Mehmet Muş, ihracattaki başarılı seyri dile getirdi.

2022 yılı dış ticaret verilerinin açıklanma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla İstanbul'da düzenlendi.

Türkiye'nin 2022 yılı ihracatı, geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Zorlu sınavlar verilen bir dönemde üst üste rekorlar kırıldı"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta üst üste kırılan rekorların zorlu sınavlar verilen bir dönemde elde edildiğini vurguladı.

Muş konuşmasında, Türkiye'nin büyüme performansının ortalamanın üzerinde olduğu vurgulayarak "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ihracatta rekorlar kırmayı sürdüreceğiz. Parite etkisine rağmen büyük bir ihracat etkisi yakalanmıştır." dedi.

Mehmet Muş: İthalattaki artış enerji fiyatlarından kaynaklanıyor VİDEO



"İthalattaki artış enerji fiyatlarından kaynaklanıyor"

Bakan Muş, konuşmasında, "Enerji ve emtia fiyatlarındaki sert artış dış ticaretteki olumsuz ivmesini sürdürmüştür. İthalattaki artış enerji fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Altın ithalatı son dönemde ithalat artışımıza etkili oldu.





"Tarih yazmaya devam edeceğiz"

Dünyadaki zorlu koşullar altında ülkemiz büyümede lider ülkeler arasına adını yazdırmıştır. Ülkemiz 2022 için öngörülen yüzde 5’lik büyüme ile ortalamanın çok ötesinde bir performansı ortaya koymaktadır.Tarih yazmaya devam edeceğiz." dedi.

Kasım ihracatı

Türkiye'nin kasım ayında ihracatı yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar olmuştu. Ocak-kasım ihracatı ise yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Enerji ithalatı kasımda yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolara yükselerek, toplam ithalatın 4'te 1'ini oluşturmuştu.