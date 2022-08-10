Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de katıldığı Türkiye ihracat seferberliği zirvesinde Türkiye'nin imalatçı bir ülke olduğuna vurgu yaparak, dış ticaretle ilgili mesajlar verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ihracat seferberliği zirvesine katıldı.

"Türkiye olarak hazırlıklarımız var"

Burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna savaşının ister istemez dış ticareti etkilediğine ve küresel ekonomide bir daralma olduğuna değinen Bakan Muş, "Türkiye imalatçı bir ülke. (Enerji) 100 milyar dolar fatura söz konusu.

(Çerkezköy-Kapıkule arası raylı sistem) Bittiği zaman biz ağırlıklı ihracatımızı raylı sistemle yapacağız." şeklinde bilgiler verdi.

Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke VİDEO



"Çip üretimi yavaşladığında teknolojik ürünlerin üretimi de yavaşlıyor"

Kendisine sorulan bir soru üzerine çip üretiminin yavaşladığı zaman otomobil ve bilgisayar üretimimin de yavaşladığına vurgu yapan Bakan Muş, bu konuda gelinen aşamayı şöyle diye getirdi:

"Türkiye olarak bizim de hazırlıklarımız var"

"Çip üretimi ile ilgili Türkiye olarak bizim de hazırlıklarımız var. Hatta Ankara'da bir yer de bunun için ayrılmış durumda. Bu konu ile alakalı Sanayi Bakanlığı'nın bir çalışması söz konusu. Burada aslında Türkiye bir yatırım yapmak istiyor. Türkiye bu işe girmek istiyor. Ben de girilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli taşıma suyuyla değirmen dönmez. Tabii bunun çok farklı seviyeleri var ve bizim belirli bir seviyede çip üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu alanı kaçırmamamız lazım. Gelecek artık daha da teknoloşilecek ve dijitalleşilecek. Buna olan talep her geçen gün artacak."

Araç satışlarına sınırlama

Bakan Muş, konuşmasında, araç satışı ile ilgili 6 bin kilometreyi geçmeden satışa sınırlama getirileceğini açıkladı.

"Elektronik ticaret alanı içen sektördeki bütün oyuncular dinlendi"

Elektronik ticaret alanını sektördeki bütün oyuncuları dinleyerek hazırladıklarını belirten Bakan Muş, Kayseri'deki toplantıda soruları yanıtladı.

(AYRINTILAR GELİYOR)