Mehmet Muş, zincir market denetimi kapsamını anlattı

Ticaret Bakanı Muş, zincir marketlerle ilgili olarak yapılan denetimlerle ilgili "Serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıklarında yaptırım uyguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Muş'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması" şeklindeki sözleri hatırlatıldı ve "Bu konuda herhangi bir inceleme yürütüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

"Serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıklarında yaptırım uyguluyoruz"

Muş, zincir marketlere ilişkin iddialar sorusuna, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar." şeklinde yanıt verdi.

6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verildi

AA'nın haberine göre Bakan Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulu'nun, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.