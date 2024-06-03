Mehmet Şimşek: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret rakamlarının açıklanmasının ardından bir mesaj yayınlayarak, ihracatta gelinen olumlu noktayı gözler önüne serdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı ihracatını aylık ve yıllık düzeyde tarihin en yüksek ihracat rakamı olarak açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise açıklanan veriyi dış ticaretteki iyileşme olarak nitelendiren bir paylaşıma imza atarak şu ifadeleri kulandı:

Dış dengedeki iyileşme devam ediyor. İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti. Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme, öngörülerimiz doğrultusunda devam etti.

"Cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz"