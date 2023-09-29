Mehmet Şimşek, ekim ayında yatırımcılarla buluşacak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla buluşacağı toplantılara katılmak için ekimde İngiltere, Fransa ve Fas’ı ziyaret edecek.

ensonhaber.com Türkiye, ekonomide açıklanan veriler ve alınan kararlarda birlikte yatırımcılar için cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ekim ayında yapacağı bir dizi seyahat ile yatırımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Şimşek, yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında 3 farklı ülkede toplantılara katılacak. Londra’da yatırımcı toplantısı Bakan Şimşek, 3-4 Ekim’de ilk olarak Citibank ve BofA’nın düzenlediği Londra’da yatırımcı toplantısına katılacak. Marakeş'te yıllık toplantı Londra'nın ardından Şimşek, 11-14 Ekim’de Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına gidecek. Paris Şimşek, 19 Ekim’de Fransa’nın başkenti Paris’te bir diğer yatırımcı toplantısında konuşacak. Bakan Şimşek'in ekim ayı içinde ikinci Körfez turunu gerçekleştirmesi de beklentiler arasında yer alıyor, Gözden Kaçmasın Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla görüşecek Haberin Detayları