Mehmet Şimşek: Ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısında görülecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi risk primindeki (CDS) gerilemeye ilişkin, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek" ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğündeki yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlar meyvelerini veriyor.

Uluslararası derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch'ten arka arkaya gelen açıklamalar, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) gerileme, uluslararası piyasalarda da güven ortamının oluştuğunu ortaya koydu.

Seçim sonrası tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye'deki bankaların ve büyük şirketlerin dış kaynak bulmasının da önü açıldı.

Bakan Şimşek, kredi risk primindeki gerilemeyi değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye'nin kredi risk primindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısında görülecek"

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin dün 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesini test ettiğine ilişkin habere işaret eden Şimşek, şu notları paylaştı: