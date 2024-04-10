Mehmet Şimşek emeklilere neden zam yapılmadığını açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere zam yapılması için Türkiye'nin yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekeceğini bu yüzden zam kararı alınmadığını söyledi.

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Yerel seçimler öncesi emeklilerin hükümetten zam beklentisi vardı. Yaşanan tartışmalara rağmen emeklilere ekstra bir zam yapılmadı.

Zam yapılmamasının seçim sonuçlarına etkisi yansıdı.

Neden zam yapılmadığına dair kafalarda soru işaretleri vardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya açıklık getirdi.

Emeklilere neden zam yapılmadı?

Bakan Şimşek konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bunu yapmak için Türkiye’nin yurt dışından yüzde 50’den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak, gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik”

Ekonomim'in haberine göre; Mehmet Şimşek'in AK Parti kurmayları ve bakanlarla yapılan toplantıda bu ifadeleri kullanması kafalardaki birçok soru işaretini ortadan kaldırdı.

Emeklilerin zam beklentisi

Bilindiği üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde.

Seçimlerden önce emekli maaşlarına 5 ila 7 bin lira arasında bir zam yapılması yönünde beklenti oluşmuştu.

Hükümet ise emeklilere zam için temmuz ayını işaret etmişti.