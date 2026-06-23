Ehliyetteki o detayı kontrol edin: İptal edilmiş olabilir

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren uyarı yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıda sürücü belgelerine dikkat çekildi.

Açıklamada, ehliyetlerin üzerinde yer alan "son geçerlilik" tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Sürücü belgeleri, düzenlenme tarihinden itibaren; Otomobiller ve motosikletler için 10 yıl, ticari araçlar için ise 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyor.

Kontrol edin

Açıklamanın devamında vatandaşlara çağrıda bulunularak, "Sürücü belgenizi kontrol ettiniz mi? Sürücü belgenizin iptal olmaması ve mağduriyet yaşamamanız için belgeniz üzerinde yer alan son geçerlilik tarihini kontrol edebilirsiniz. Geçerlilik süresi yakın tarihte sona erecek veya sona ermiş olan sürücü belgelerinizi, randevu alarak en yakın nüfus müdürlüğünde yenileyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.