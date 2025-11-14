Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri, kasım ayında da artış gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarına yönelik yaptığı anketin çıktılarını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yayımladığı verileri değerlendiren bir mesaj paylaşarak, "Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentileri, kasım ayında da artış gösterdi." açıklamasında bulunarak önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflere yeniden yaklaşmasını beklediklerini dile getirdi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Mehmet Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentileri, kasım ayında da artış gösterdi. Diğer taraftan, sıkı para ve maliye politikası, hedef enflasyonla uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ile arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz.

MERKEZ BANKASI'NIN PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'NİN SONUÇLARI

TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 32,20'ye, 12 ay sonrası için yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 17,69'a yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.

Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için yüzde 3,8 oldu.

Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 38,28, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,81 oldu. Böylece politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,32'ye yükseldi.