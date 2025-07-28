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Mehmet Şimşek: Kalıcı fiyat istikrarı büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketini yayımladı. Mehmet Şimşek ise X üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 12:45
Mehmet Şimşek: Kalıcı fiyat istikrarı büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin Temmuz ayı sonuçlarını yayımladı. 

Bunun akabinde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X üzerinden bir değerlendirme yaptı. 

Bakan Şimşek açıklamasında, fiyat istikrarı ve kalıcı büyüme hedefine emin adımlarla ilerlendiğini kaydetti.

Şimşek'in açıklaması şöyle; 

"34 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ"

Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

KALICI FİYAT İSTİKRARI VE BÜYÜME HEDEFİ

Reel sektör ve hanehalkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı. Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

Piyasanın ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde gerileme Piyasanın ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde gerileme

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