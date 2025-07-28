Mehmet Şimşek: Kalıcı fiyat istikrarı büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin Temmuz ayı sonuçlarını yayımladı.

Bunun akabinde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X üzerinden bir değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek açıklamasında, fiyat istikrarı ve kalıcı büyüme hedefine emin adımlarla ilerlendiğini kaydetti.

Şimşek'in açıklaması şöyle;

"34 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ"

Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı.



Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

KALICI FİYAT İSTİKRARI VE BÜYÜME HEDEFİ