Mehmet Şimşek: Enflasyonda düşüş sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomi Zirvesi"nde konuştu.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla ve doğru adımlarla sürdüğünü belirtti.

Mehmet Şimşek, küresel ekonominin dirençli olduğunu belirterek, "Ticaret ortaklarımızdaki büyüme geçen sene yüzde 2 civarıydı. Bu sene yüzde 2,2, gelecek sene de benzer bir şekilde yüzde 2,3 civarında olacak." dedi.

"EKONOMİK BÜYÜME DEVAM EDİYOR"

Ekonomik büyümenin devam ettiğini belirten Şimşek, "Bu iyi bir haber çünkü bu kadar belirsizlik karşısında küresel ekonominin dirençli olması bence çok değerli bir şey." ifadesini kullandı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Şimşek konuşmasına şöyle devam etti:

Şu an programın ikinci evresindeyiz, program hem iç hem dış koşullarla test edildi. Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var.



Üçüncü evre haziran 2026’da olacak, fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm tamamlanacak.



İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen dezenflasyon devam etti ve edecek. Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacak.

"ILIMLI BİR BÜYÜME SÖZ KONUSU"

Küresel ticaret hacminde, özellikle Nisan ve sonrasında büyük korkularla karşı karşıya olunduğunu ancak korkulanın olmadığını dile getiren Şimşek, "Yani bu sene küresel ticaretteki büyüme geçen seneye benzer olacak. Ama Nisan ayında beklentiler oldukça olumsuzdu. Yine de 2026'da tahminler aşağı yönlü.

Çünkü dediğim gibi sürekli değişen bir ortamla karşı karşıyayız. Belki de bu rakamlar daha hızlı değişecek ama yine de ılımlı bir büyüme söz konusu." diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TİCARET ORTAKLARIMIZDAKİ BÜYÜME"

Şimşek, Türkiye için önemli olanın ticaret ortaklarındaki büyüme olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan ticaret ortaklarımızdaki büyüme. Ticaret ortaklarımızdaki büyüme geçen sene yüzde 2 civarıydı. Bu sene yüzde 2,2, gelecek sene de benzer bir şekilde yüzde 2,3 civarında olacak.

Yani çok ılımlı da olsa, sınırlı da olsa bir toparlanma söz konusu. Burada özellikle tabii Avrupa bizim için çok önemli.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika. Çünkü buralara yaptığımız ihracat, toplam ihracatımızın neredeyse yüzde 80'ine denk geliyor.

Dolayısıyla bizim için önemli olan bu bölge. Küresel ekonomideki büyüme daha hızlı ama bizim hitap ettiğimiz pazarlardaki büyüme daha sınırlı olsa da büyümenin devam ediyor olması bu anlamda olumlu."

"EMTİA FİYAT ENDEKSİNDE HIZLI ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Emtia fiyatlarına da değinen Şimşek, bir bütün olarak emtia fiyat endeksinde son 2-3 yılda göreceli bir istikrar olduğunu ve hızlı bir artışın söz konusu olmadığını söyledi.

Şimşek, enerji ve enerji dışı olarak bakmak gerektiğini ifade ederek, "Enerji dışı emtia fiyatlarında artış devam edecek. Fakat enerji kısmında ise fiyat düşüşleri yaşanacak.

Burada bir endeks rakamı söz konusu. Mesela petrol fiyatları, IMF'nin tahmini bu, bu sene için yaklaşık 69 dolar varil başına. Gelecek sene 66 dolar civarına iniyor." dedi.

KİRA FİYATLARI HAKKINDA

Dezenflasyon devam etti ve devam edecek. Son bir iki ayda rakamlar algıyı ve gerçekliği değiştiremez. Şartlar dezenflasyon için hala elverişli ve devam ediyor.



Hizmet enflasyonunda düşüş var. Geçmişten kalan bazı hususlar hizmet enflasyonunu yüksek tutuyor.



Nedir? Kiraya kanunla biz üst limit getirmiştik. Yüzde 25 limiti kaldırınca konut fiyatları hızla artmış, kiralar kanunla sınırlandırılmış, kiralar dezenflasyon döneminde hızlı arttı.



Bu böyle devam etmeyecek bir taraftan konut arzını artırıyoruz. Bir taraftan normalleşme süreci yaşanıyor. Dolayısıyla enflasyon düşüyor.



Geçen sene kira artış oranı eylül ayında yüzde 117 iken yüzde 69'a düşmesi demek dezenflasyon demek. Eğitimin yüzde 94'ten 66'ya düşmesi dezenflasyon demek.

"VERGİ ARTIŞLARI ENFLASYONUN ALTINDA BELİRLENECEK"

Şimşek "Altın hariç cari açık sorunumuz kalmadı. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız.

Vergi artışlarını hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız, merkez bankasına destek vereceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı." ifadesini kullandı.