Mehmet Şimşek, G20 toplantılarını noktaladı Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantılarının verimli geçtiğini duyurdu.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gitti…

Türkiye ekonomisini üst seviyelere çıkarmak için dış temaslara önem veren Bakan Şimşek, burada yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi.

ABD Hazine Bakanı ile görüştü

Şimşek, önce ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir toplantı yaptı.

Bakan Şimşek'e temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

AB ile temaslar

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya gelen Şimşek, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile de görüştü.

Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.

"Çok verimli görüşmeler yaptık"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile de görüşme gerçekleştiren Şimşek, Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile de toplantı yaptı.

Şimşek, resmi hesabından toplantılara ilişkin “Çok verimli görüşmeler yaptık” açıklamasında bulundu.

Cumhuraşkanı Erdoğan ile Körfez ülkelerinde olacak

Öte yandan Bakan Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarete katılmak üzere ülkeden ayrıldı.