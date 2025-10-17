Mehmet Şimşek: İç borç çevirme oranı azalacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını, gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını bildiren Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

5G İHALESİNDE EN YÜKSEK TEKLİFLER AÇIKLANDI

Mehmet Şimşek, paylaşımında 5G ile ilgili ayrıntıları da şöyle aktardı:

700 MHz frekansında:

Turkcell 429 milyon dolar (A1)

Vodafone 426 milyon dolar (A2)

Türk Telekom 425 milyon dolar (A3)

3.5 GHz frekansında:

Turkcell 795 milyon dolar (B1), (B4), (B5), (B6)

Türk Telekom 669 milyon dolar (B2), (B7), (B8)

Vodafone 201 milyon dolar (B3)

Bu tekliflerle, 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu