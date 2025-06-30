Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışı sağlamak için politikalara devam

İşsiz sayısı 2025 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik oranlarını değerlendirdiği açıklamasında, kalıcı refah artışı sağlamak için politikalara devam ettiklerini tekrarladı.

"BÜYÜMENİN ETKİSİYLE İSTİHDAM GÖRECE ZAYIFLADI"

Mehmet Şimşek, hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda politikalara devam edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor.

FİYAT İSTİKRARI

Fiyat istikrarı, kısa vadeli etkilerine rağmen sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koşuludur.

MAKRO FİNANSAL İSTİKRAR

Programımız sayesinde güçlenen makro finansal istikrar ve sürdürülebilir cari açık dezenflasyona katkı sağlıyor.

KALICI REFAH ARTIŞI SAĞLANACAK