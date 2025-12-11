Mehmet Şimşek: Katar'la ticaret hedefi 5 milyar dolar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Milli Günü resepsiyonunda, ticareti önemli ölçüde serbestleştiren Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile kısa sürede 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Şimşek, Katar'ın Ankara Büyükelçiliğince Katar Milli Günü vesilesiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Katar-Türkiye ortaklığının diplomatik nezaketin ötesine geçtiğini, kriz zamanlarında birbirine destek olan ve zorlukları birlikte aşan gerçek bir kardeşlik ilişkisi olduğunu belirten Şimşek, ikili düzeydeki güçlü bağların yanı sıra küresel sorunlara birlikte çözüm üretildiğini kaydetti.

"İKİ ÜLKE BENZER VİZYONA SAHİP"

Şimşek, insani krizlerden enerji güvenliğine, bölgesel barıştan kalkınmaya kadar pek çok alanda iki ülkenin benzer vizyona sahip olmasının ortaklığa stratejik bir boyut da kazandırdığını ifade etti.

Ülkelerin liderlerinin güçlü iradeleri sayesinde ilişkilerin çok daha kurumsal ve çok daha kapsamlı bir çerçevede ilerlediğine dikkati çeken Şimşek, Türkiye'nin ekimde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na ev sahipliği yaptığını ve ortaklığın geleceğine yönelik güçlü bir yol haritasının ortaya koyulduğunu hatırlattı.

"TÜRKİYE-KATAR KARMA EKONOMİK VE MALİ KOMİTE TOPLANTISI'NIN İKİNCİSİ DOHA'DA YAPILACAK"

Şimşek, buna ek olarak şubat ayında mevkidaşıyla İstanbul'da Türkiye-Katar Karma Ekonomik ve Mali Komite Toplantısı'nı düzenlediklerini belirterek, "Ekonomik ve finansal ilişkilerimizde yeni bir dönem başlatan bu toplantının ikincisini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Doha'da yapmayı planlıyoruz. Bu güçlü kurumsal çerçeve, ekonomik ilişkilerimizi daha iddialı hedeflere yönlendirmemize imkan sağlıyor." dedi.

"TİCARET HACMİMİZ BUGÜN 1,1 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Ticari ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de vurgu yapan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

20 yıl önce 132 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, bugün 1,1 milyar doları aşmıştır. Ortak potansiyelimizin aslında küçük bir bölümünün hayata geçtiğini görüyoruz. Ağustosta yürürlüğe giren ve ticaretimizi önemli ölçüde serbestleştiren Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile kısa sürede 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki ekonomik entegrasyonumuzu güçlendirdikçe bu hedefi aşmamız da kısa süre içerisinde mümkün olacaktır.

HAVACILIK, SAVUNMA SANAYİİ, ENERJİ, TURİZM, YAPAY ZEKA, FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE İŞ BİRLİĞİ

Şimşek, havacılık, savunma sanayii, enerji, turizm, yapay zeka, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlardaki iş birliğini derinleştirecek güçlü bir potansiyele sahip olunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: