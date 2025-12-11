Abone ol: Google News

TCMB aralık ayı faiz kararı öncesinde piyasalar! Altın, döviz fiyatları

Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Politika faizinin yüzde 39,5'ten 150 baz puan düşerek yüzde 38'e gelmesi bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 09:51
TCMB aralık ayı faiz kararı öncesinde piyasalar! Altın, döviz fiyatları
  • TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararının politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e düşürmesi bekleniyor.
  • Dolar endeksi 98,6'ya inerek düşerken, altının ons fiyatı Fed'in faiz indirimi kararı sonrası dalgalandı.
  • Döviz ve altın fiyatlarında dalgalanmalar sürerken, Brent petrolün varil fiyatı 61,9 dolara geriledi.

Doların diğer para birimleri karşısında gerilemesiyle dolar endeksi 98,6'ya inerek 28 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Altının ons fiyatında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi düşürmesi kararı sonrası yükseliş eğilimi izlendi.

ONS ALTIN

Dün yüzde 0,4 artışla 4 bin 230 dolardan kapanan altının ons fiyatı, şu sıralarda ise yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 214 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 772 lira

Çeyrek altın: 9 bin 788 lira

Cumhuriyet altını: 39 bin 885 lira

Tam altın: 39 bin 149 lira

Yarım altın: 19 bin 574 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,6157 lira

Euro: 49,9603 lira

Sterlin: 57,1220 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 değer kaybıyla 61,9 dolarda bulunuyor.

