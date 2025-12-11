TCMB aralık ayı faiz kararı öncesinde piyasalar! Altın, döviz fiyatları

- TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararının politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e düşürmesi bekleniyor.
- Dolar endeksi 98,6'ya inerek düşerken, altının ons fiyatı Fed'in faiz indirimi kararı sonrası dalgalandı.
- Döviz ve altın fiyatlarında dalgalanmalar sürerken, Brent petrolün varil fiyatı 61,9 dolara geriledi.
Doların diğer para birimleri karşısında gerilemesiyle dolar endeksi 98,6'ya inerek 28 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
Altının ons fiyatında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi düşürmesi kararı sonrası yükseliş eğilimi izlendi.
ONS ALTIN
Dün yüzde 0,4 artışla 4 bin 230 dolardan kapanan altının ons fiyatı, şu sıralarda ise yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 214 dolardan alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 772 lira
Çeyrek altın: 9 bin 788 lira
Cumhuriyet altını: 39 bin 885 lira
Tam altın: 39 bin 149 lira
Yarım altın: 19 bin 574 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,6157 lira
Euro: 49,9603 lira
Sterlin: 57,1220 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 değer kaybıyla 61,9 dolarda bulunuyor.