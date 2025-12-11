TCMB aralık ayı faiz kararı öncesinde piyasalar! Altın, döviz fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doların diğer para birimleri karşısında gerilemesiyle dolar endeksi 98,6'ya inerek 28 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Altının ons fiyatında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi düşürmesi kararı sonrası yükseliş eğilimi izlendi.

ONS ALTIN

Dün yüzde 0,4 artışla 4 bin 230 dolardan kapanan altının ons fiyatı, şu sıralarda ise yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 214 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 772 lira

Çeyrek altın: 9 bin 788 lira

Cumhuriyet altını: 39 bin 885 lira

Tam altın: 39 bin 149 lira

Yarım altın: 19 bin 574 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,6157 lira

Euro: 49,9603 lira

Sterlin: 57,1220 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 değer kaybıyla 61,9 dolarda bulunuyor.