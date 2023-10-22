Mehmet Şimşek, Malezya Başbakanı ile buluştu

Malezya Başbakanı ve Maliye Bakanı Enver İbrahim, bir günlük iş ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi.
İbrahim'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak çıkarları ele almak üzere bir toplantı yapması bekleniyor.
Malezya Başbakanı İbrahim, bu ziyaretin öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.
Bakan Şimşek, yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesaplarına taşıyarak Malezya Başbakanı ve Maliye Bakanı Enver İbrahim ile tanıştığına memnun olduğunu belirtti.
"İkili ilişkilerimizi daha da ilerletmenin heyecanını yaşıyoruz"
Bakan Şimşek, görüşme ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:
Görüşmelerimiz, halihazırda gelişen Türkiye-Malezya ilişkilerinin güçlendirilmesi ve çeşitli bölgesel ve küresel konularda iş birliğinin ilerletilmesi etrafında şekillendi. Ziyarete en kısa zamanda karşılık verip dostluğumuzu derinleştirip ikili ilişkilerimizi daha da ilerletmenin heyecanını yaşıyoruz.
"Yatırım ve ticaret potansiyelini genişletme çabaları konuşuldu"
Malezya Başbakanı İbrahim de görüşmeyi X platformunda değerlendirdi. Başbakan İbrahim görüşme ile ilgili mesajında şu ifadelere yer verdi:
Bugünkü İstanbul iş gezisine eski dostum Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile tanışarak başladım. Küresel ekonominin zorluklarıyla yüzleşmeye yönelik çabalara odaklandık. Savunma ve güvenlik hususlarının yanı sıra teknoloji geliştirme ve turizm alanında yatırım ve ticaret potansiyelini genişletme çabalarının yanı sıra yeni ekonomik fırsatları keşfederek konuşmaya devam ettik.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış