Mehmet Şimşek, Moody's’in notunu değerlendirdi Ortodoks politikaların sürmesi halinde Türkiye’nin kredi notu artabilir… Moody's’in analizini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz" dedi.

ensonhaber.com

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye yönelik yıllık analizini yayınladı...

Moody's, yeni ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığını belirtti.

Kuruluşun analizinde ortodoks politikaların sürmesi ve dengesizliklerin azalmasıyla görünümün pozitife dönebileceği ve not artışı olabileceği kaydedildi.

"Görünüm pozitife dönebilir"

Ülkenin ekonomik görümünün durağan olduğu ve dengeli riskleri yansıttığı kaydedilen analizde, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Türk lirasının piyasa kaynaklı değer kaybının, ihracatçıların rekabet gücünü geri kazanmasına yardımcı olurken, TCMB'nin de döviz rezervlerini geri kazanmasına imkan sağladığı vurgulanan analizde, hükümetin depremin ardından yeniden inşa çalışmaları ve seçim harcamalarından kaynaklanan mali bozulmayı vergiler yoluyla düzeltmeye başladığı belirtildi.

Türkiye'nin yüzde 2,5 civarında büyümesi tahmin ediliyor

Analizde, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar para politikası sıkılaştırmasının kademeli bir şekilde devam etmesinin beklendiği ifade edilerek, bunun da enflasyonun gelecek aylarda yüksek seviyede kalacağına işaret ettiği bildirildi.

Ülkedeki kredi büyümesi, ihracat, sanayi üretimi, işsizlik oranı gibi verilere de atıfta bulunulan analizde, gelecek yıl, ortodoks ekonomi politikalarının devam etmesi ve parasal sıkılaştırmanın hızlanması varsayımıyla Türkiye'nin yüzde 2,5 civarında büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Analizde, Türkiye'nin borç ölçütlerinin kur şokuna karşı duyarlı, büyüme ve mali şoklara karşı da yüksek hassasiyete sahip olduğu ifade edildi.

Moody's’in notunu değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de Moody's’in notuna ilişkin bir değerlendirme geldi.

Bakan Şimşek, resmi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız"