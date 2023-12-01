Mehmet Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor

Türkiye'nin ekonomi alanındaki adımları karşılık buluyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.
Bu gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirdi.
İlgili haberi alıntılayan Şimşek, Orta Vadeli Program'a yurt dışında güvenin arttığını söyledi.
"Attığımız adımlar karşılık buluyor"
Şimşek, şu ifadelere yer verdi:
Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor.
Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.
Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız.
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