Mehmet Şimşek, 'piyasadaki dalgalanmaları' değerlendirdi

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Banka genel müdürleri ile Türkiye Bankalar Birliği'nin geleneksel iftar yemeği düzenlendi..

İftar programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada piyasada yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekti.

YABANCI YATIRIMCILARA DEĞİNDİ

Bankacılar, görüşmeye ilişkin detayları Habertürk'e anlattı..

Bakan Şimşek'in, görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından çıkmak isteyen yabancının zaten ilk günlerde çıktığını ve bundan sonra önemli bir şok yaşanmaz ise yabancı yatırımcı çıkışının sınırlı olacağını belirttiği kaydedildi.

Bankacılar, Bakan Şimşek'in siyasi veya hukuki değerlendirmelere girmeyeceğini belirttiğini ancak durumdan rahatsızlık duyduğu izlenimini edindiklerini bildirdi.

"AŞIRI OYNAKLIĞA İZİN VERİLMEYECEK"

Bankacılar, Şimşek'in bundan sonra da bankalar ve piyasa aktörleri ile yakın temasta olacağını ifade ettiğini belirterek, piyasada bundan sonraki dönemde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı ve aşırı oynaklığa izin verilmeyeceği izlenimi edindiklerini de ifade etti.

"PROGRAM SAYESİNDE ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ"

Orta Vadeli Program'ın şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını arttırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini vurgulayan Bakan Şimşek, devamında şu sözleri sarf etti:

Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi; bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz.

PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR

Piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini bildiren Bakan Şimşek, programın kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Ayrıca Bakan Şimşek, son olarak, bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurgulayarak, makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğuna vurgu yaptı.