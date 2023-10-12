Mehmet Şimşek: Pozitif reel faize yaklaşmış durumdayız Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısına katıldı.

Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşan Şimşek enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı.

Bakan Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye'nin pozitif reel faize yaklaştığını söyleyerek şöyle konuştu:

Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız.

"Yapılması gerekenler henüz bitmedi"

Şimşek pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de sözlerine ekledi.

"Türk Lirası'nın temel göstergeleri sağlam"

Şimşek, konuşmasında Türk Lirası'nın temel göstergelerinin sağlam olduğunu belirterek, para biriminin "çekici" göründüğünü belirtti.

"Türkiye politik istikrara sahip beş yıl geçirecek"

Bakan Şimşek, yerel seçimlerin genel seçimlerle ayırt etmek gerektiğini, Türkiye'nin politik istikrara sahip beş yıl geçireceğini kaydetti.

Şimşek, toplantıdaki konuşmasında geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını da vurguladı.