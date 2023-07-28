Mehmet Şimşek: Salzburg Zirvesi'nde Türkiye'nin küresel belirleyici durumunu vurguladık Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Salzburg'da kurduğu temasları, Twitter adresinden bir mesaj yayınlayarak aktardı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün (27 Temmuz 2023) Avusturya'da düzenlenen "Avrupa’nın Geleceği, Zorluklarla Yüzleşme ve Geleceği Şekillendirme" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Salzburg'a gitmişti.

Bakan Mehmet Şimşek, Avusturya'da katıldığı Salzburg Zirvesi'nde bir konuşma yaptıktan sonra ikili görüşmelerde de bulundu.

Bakan Şimşek, bugün sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla Salzburg Zirvesinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Zirvenin küresel politika oturumunda panelist olarak; Türkiye’nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilerek derinleştirilmesinin önemini vurguladık.

"İkili görüşmeler gerçekleştirdik"