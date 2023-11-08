Mehmet Şimşek, Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda ikili yatırımların nasıl geliştirileceğini sorguladı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 14. Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda düzenlenen panelde moderatörlük yaparak katılımcı ülkelerin bakanlarına soru yöneltti.

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ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 14. Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF) "İşbirliğinde Yeni Dönem" temasıyla düzenlenen programdaki panelde konuştu..

Paneli yürütürken üç soru üç cevap yöntemini benimsediklerini dile getiren Bakan Şimşek, küresel ekonomide mevcut süper güç olan ABD ile Çin arasındaki ticari geriliminin yansımalarını gündeme getirdi.

Mehmet Şimşek, küresel ekonomik büyümede yavaşlamaya dikkat çekti ve bu yavaşlamanın üstesinden gelmek için bölgesel ticaret ve yatırımın geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Şimşek, Türkiye ve Orta Doğu'nun ekonomik, siyasi, jeopolitik sorunların üstesinden gelmek için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

"Karşılıklı ikili yatırımları nasıl geliştirebiliriz"

Şimşek'in, panele katılan Arap dünyası temsilcilerine yönelttiği ilk soru şöyle oldu:

Bölge içi ticaret entegrasyonu dünyanın en düşüğünde. Bölge ticareti genel ticaretin yüzde 17'si, o da eğer petrolü dışında bırakırsanız. Avrupa'da yüzde 70. Acaba politika oluşturucular ve iş dünyasının değerleri olarak bizler ticaretin entegrasyonunu nasıl geliştirebiliriz? Karşılıklı ikili yatırımları nasıl geliştirebiliriz? Bizi tutan şey ne? Asya'nın yaptığını neden biz yapamıyoruz? Avrupalı komşularımızın yaptığını neden biz yapamıyoruz? Amerikalıların yaptığını biz neden yapamıyoruz? Bizi engelleyen şey nedir?

"Büyüme desteklenmeli"

Şimşek oturumda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Türkiye ve Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi bölge ülkelerinden farklı olarak hala finansal desteğe ihtiyaç duyan ülkeler. Bu desteğin sağlanması için reform yapmalı ve kredibiliteyi artırmalılar. Yapılan reformlar gerçekleştirilmeli, sermaye akışı sağlanmalı ve büyüme desteklenmeli.

"Enerji fiyatları konusunda ciddi bir belirsizlik var"

Enerji fiyatları konusunda ciddi bir belirsizlik var. Enerji sektörüne, özellikle petrol ve gaza az yatırım yapılıyor. Bu da arzı sınırlıyor. Yetersiz yatırım nedeniyle fiyatlar yüksek kalmaya devam edecek ve bölgemizi etkileyecek.

"Bölge olarak sorunları birlikte çözmeliyiz"