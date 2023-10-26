Mehmet Şimşek Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi hedefini açıkladı

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Türkiye, yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinden sonra uluslararası yatırımcılarla temaslarını sıklaştırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli kesimlerden yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatıyor.

Uluslararası yatırım ziyaretleri kapsamında İngiltere, Fransa ve Körfez ülkelerinde düzenlenen toplantılara katılan Bakan Şimşek, son olarak Türkiye'ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Dr. Robert Habeck ile görüştü.

Almanya-Türkiye dış ticaret hacminde hedef 50 milyar dolar

Almanya ile Türkiye arasında ilişkilere önem verildiğini belirten Bakan Şimşek, toplantının verimli geçtiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Şimşek, bu yıl sonuna kadar Türkiye ve Almanya arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar doları almasını beklediklerini de vurguladı.

"Verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Sayın Dr. Robert Habeck ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik.



Almanya ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar her iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Ülkemizde 8 binden fazla Alman sermayesine sahip ya da Alman sermayesi ortaklığı ile kurulmuş firma bulunuyor.



Her iki ülke arasında var olan güçlü bağların ve işbirliğinin daha da artırılması için Sayın Habeck ile yatırım imkanlarını değerlendirdik ve Orta Vadeli Program’ımızın detaylarını paylaştık.



Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin geliştirilmesinde Almanya’nın daha güçlü destek vereceğine inanıyoruz.