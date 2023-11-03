Mehmet Şimşek: Türkiye, vergi rekabeti ve tarafsızlıkta 7. sırada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada olduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin enflasyonla mücadele ve vergi sistemindeki reformlardaki çabaları, uluslararası alanda da meyvelerini vermeye devam ediyor.

Mehmet Şimşek: "Vergide rekabet ve tarafsızlıkta 7. sıradayız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

Türkiye, 2023 Uluslararası Vergi Rekabet Edebilirlik Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada yer alıyor. Bu endeks, bir ülkenin vergi sisteminin, vergi politikasının iki önemli yönüne ne kadar bağlı kaldığını ölçer; rekabet edebilirlik ve tarafsızlık.

ifadelerini kullandı.

Almanya, ABD ve İngiltere ve Fransa son sıralarda

Listede yer alan bilgilere göre, ilk sırada Estonya gelirken bu ülkeyi sırasıyla Letonya, Yeni Zelanda, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg izliyor. İsrail 8., Litvanya 9. ve Avustralya 10. sırada bulunuyor.

Almanya'nın 18., ABD'nin 21. ve İngiltere'nin 30. sırada geldiği listede, son üçte Fransa, İtalya ve Kolombiya yer alıyor.