Mehmet Şimşek: Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamaya gelindi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden itibaren attığı adımlarla dünya piyasalarına ve yatırımcıya güven veriyor.

Ekonominin başına geçen Şimşek, Türkiye'nin mali anlamda güvenilirlik seviyesini de artırmak için yeni bir hedef koydu.

Ülkeleri kara para aklanması ve terör finansmanı gibi alanlarda denetleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) paylaşımını alıntılayan Şimşek, bu alanda Türkiye'nin katettiği yolu paylaştı.

Toplantıyı değerlendirdi

Bakan Şimşek, FATF'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Son aşamaya gelindi"

Toplantıda alınan karara göre Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

"Gri liste kararının kaldırılması bekleniyor"

Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.