Mehmet Şimşek: Umman'la yeni iş birliği döneminin kapısı aralandı

Umman, ekonomisi petrole dayanan en zengin Arap ülkelerinin başında geliyor.

Türkiye ile Umman, köklü tarihi bağlara, güçlü kültürel yakınlığa ve birbirini tamamlayan ekonomik yapılara sahip iki dost ülke olarak iş birliği kuruyor.

Türkiye, Umman'ın 2040 vizyonu kapsamında yürütülen kapsamlı dönüşümünde Türkiye de aktif rol oynamak istiyor.

Bu aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Umman'ın Ankara Büyükelçiliğinin "Ulusal Gün" nedeniyle düzenlendiği resepsiyona katıldı.

Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmada 13. dönem Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının gelecek ay Ankara'da düzenleneceğini bildirdi.

TÜRKİYE VE UMMAN ARASINDAKİ ORTAK POTANSİYEL İŞ BİRLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Şimşek, Umman'la gelişen ortak potansiyeli somut ve kalıcı iş birliklerine dönüştürmek için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini, ikili siyasi ilişkilerin de mükemmel seviyede olduğunu söyledi.

"YENİ İŞ BİRLİĞİNİN KAPILARI ARALANDI"

Şimşek, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere değinerek, "Karşılıklı üst düzey temaslar ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandırmış, yeni iş birliği döneminin kapısını aralamıştır. Ziyaret kapsamında yatırımlar, bilgi teknolojileri, gıda, savunma sanayii, madencilik ve eğitim gibi birçok alanda çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştır." dedi.

TÜRKİYE UMMAN KOORDİNASYON KONSEYİ

Türkiye Umman Koordinasyon Konseyi'nin bu anlaşmaların uygulanmasını yakından takip edeceğini, iş birliğin tüm alanlarda daha ileri seviyelere taşınmasını sağlayacağını vurgulayan Şimşek, eş başkanlığını yürüttüğü Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonunun da bu süreçte özel rol üstlendiğine dikkati çekti.

"13. DÖNEM KEK TOPLANTISINI ÖNÜMÜZDEKİ AY ANKARA'DA DÜZENLEYECEĞİZ"

Şimşek, KEK toplantılarına ilişkin bilgi vererek, "KEK toplantıları iki ülkenin ortak menfaatine hizmet eden alanlarda iş birliğini derinleştirmektedir. 12. dönem KEK toplantısını Aralık 2024'te gerçekleştirdik. 13. dönem KEK toplantısını önümüzdeki ay Ankara'da düzenleyeceğiz. Bu toplantının geçen yıl aldığımız kararların hayata geçişini hızlandıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

"KAPSAMLI DÖNÜŞÜMÜ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Umman'ın 2040 vizyonu kapsamında yürütülen kapsamlı dönüşümünü yakından takip ettiklerini anlatan Şimşek, bu vizyonun ekonomide sektörel çeşitlendirmeyi, rekabet gücünü ve sürdürülebilir kalkınmayı hızlandıran iddialı bir yol haritası sunduğunu belirtti.

"KARŞILIKLI YATIRIMLAR ARTIRILACAK"

Şimşek, Türkiye olarak sanayi, enerji, hizmetler sektörlerindeki birikimleri 2040 yılı vizyonuyla uyumlu projelerde paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: